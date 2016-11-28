﻿ريم بنّا إلى المشفى في برلين والهدف استعادة صوتها

دمشق – «القدس العربي»: ستخضع الفنانةالفلسطينية ريم بنا لعملية جراحية في أحد المشافي الألمانية في أوتار الحنجرة الصوتية، بهدف تحريك وتر مشلول بما يسمح لها بالتنفس الطبيعي والعودة للغناء.

وكتبت بنّا عبر حسابها الشخصي في موقع «فيسبوك»، «لأني أدرك أن دعواتكم الجميلة ستعيد نظام الكون إلى مساره.. فكم بالحري صوتي؟ أحبتي .. يوم الإثنين صباحاً.. تُجرى لي عملية لأوتاري الصوتية في مستشفى Charite في برلين، فيها سيتم تحريك الوتر المشلول إلى الداخل، مما ستحل مشكلة الصوت الخافت، النفس القصير، السعال، الاختناقات، البلع، معاناة في النطق غير الواضح والصوت المبحوح، والتي عانيت منها أكثر من عام ونصف العام مما أوقفني تماماً عن الغناء».

يشار إلى أنّ بنّا مصابة بمرض السرطان منذ سنوات عديدة، وهي تخضع لجلسات العلاج الكيميائي، وحاولت أكثر من مرّة إجراء العمليات للشفاء من المرض لكن دون جدوى.