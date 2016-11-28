﻿ العثور على ألمانية عجوز متوفية في شقتها منذ أكثر من عام

كولونيا ـ د ب أ: عثرت الشرطة الألمانية ورجال الإطفاء في مدينة كولونيا على جثة سيدة عجوز ربما تكون متوفية منذ ما يزيد على عام في شقتها.

وذكر متحدث باسم الشرطة الاثنين أن شاهدة قالت إنها لم تر السيدة العجوز 84/ عاما/ منذ أكثر من عام.

وقال: «لقد دخلنا الشقة عبر الشرفة بمساعدة رجال الإطفاء» وأوضح أنه تم اكتشاف جثة السيدة في حجرة المعيشة.

وحسب الوضع الحالي، توفيت السيدة قبل عام تقريبا وفاة طبيعية.

وبسبب الوضع الحالي للجثة، لم يكن ممكنا في البداية تحديد هوية السيدة بشكل مباشر. ولكن تتوقع الشرطة – باحتمالية كبيرة – أنها هي السيدة القاطنة في الشقة في الأساس.