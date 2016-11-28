﻿علماء ينجحون في سماع صوت نمو سيقان الذرة

هونولولو ـ د ب أ: تمكن علماء من الولايات المتحدة من سماع صوت نمو سيقان الذرة من خلال تقنية خاصة من تطويرهم.

وعرض الباحثون تحت إشراف دوجلاس كوك من جامعة نيويورك نتائج أبحاثهم الاثنين خلال مؤتمر في مدينة هونولولو في ولاية هاواي. ويسعى الباحثون من خلال هذه النتائج لتقليل الخسائر الناتجة عن انكسار سيقان الذرة بسبب الرياح.

وقال كوك في بيان للجمعية الأمريكية للصوتيات والتي تشرف على تنظيم المؤتمر إن صوت نمو سيقان الذرة يشبه صوت انكسار سيقانه.

وأضاف: «نعتقد الآن أن نمو النبات يصاحبه ملايين من الانكسارات الدقيقة داخله، وأن هذه الانكسارات تدفع النبات لإصلاح المناطق المنكسرة».

ولم يستبعد الباحثون أن تكون آلية نمو عضلات الإنسان مشابهة لعملية النمو لدى النبات، حيث قال الباحثون إن شروخا ضئيلة الحجم تنشأ في عضلات الإنسان عند رفعه أثقالا وإن عملية إصلاح العضلات تقويها.