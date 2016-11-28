﻿جمع 130 ألف دولار استرالي في أسبوع واحد لإنقاذ ببغاء مهدد بالانقراض

سيدني ـ د ب أ: ذكر تقرير إخباري الاثنين، أن أستراليين تبرعوا بأكثر من 130 ألف دولار أسترالي (97 ألف و247 دولار أمريكي) في أسبوع واحد فقط، للمساعدة في إنقاذ ببغاء مهدد بالانقراض ولم يعد يتبقى من نسله إلا ثلاثة أزواج فحسب في البرية.

وأصيب العلماء بصدمة عندما وجدوا أن هناك 14 من الببغاوات، التي يتسم لون ريش بطونها بالبرتقالي، تمكنت من النجاة أثناء موسم الهجرة السنوية من البر الرئيسي في أستراليا إلى حديقة وطنية في جزيرة تسمانيا جنوبي البلاد، من بينها ثلاث إناث برية فقط لمواصلة النسل.

وناشد العلماء المواطنين تقديم الدعم والمساعدة في تمويل مهمة إنقاذ، تشمل قيام العلماء بحماية كل عش يعثرون عليه.

وقال الدكتور ديجان ستويانوفيتش، من الجامعة الوطنية الاسترالية، لمحطة «إيه بي سي»: إن حملة التمويل الجماعي تلقت أكثر من 60 ألف دولار كانت تسعى لجمعها، في 24 ساعة فقط، وبعد أسبوع كانت قد تلقت أكثر من 130 ألف دولار.

وقد انتهت حملة جــــمع التبرعات أمس الاثنين.