﻿ملايين البالغين الألمان لا يستطيعون القراءة إلا بصورة محدودة

بريمن/برلين ـ د ب أ: قالت رئيسة مؤتمر وزراء التعليم الألمان كلاوديا بوجيدان إن هناك نحو 5ر7 مليون بالغ في ألمانيا لا يستطيعون القراءة والكتابة إلا بصورة محدودة أو لا يستطيعون القراءة والكتابة على الإطلاق.

وذكرت بوجيدان، التي تشغل منصب وزيرة التعليم المحلية في ولاية بريمن، أن الأمية مشكلة متعددة الأوجه.

وقالت على هامش ندوة بعنوان «عقد لمحو الأمية والتعليم الأساسي» الاثنين في برلين إن هناك حاجة إلى توسيع الأبحاث المتعلقة بفحص أسباب الأمية والعمل على الوقاية منها ومساعدة المتضررين بصورة مبكرة.

وأضافت: «أهمية المهارات الكتابية تتزايد في كل مجالات الحياة، أيضا في ضوء تأثيرات الرقمنة الآخذة في التطور».

وذكرت بوجيدان أنه من المهم أيضا مساعدة طالبي اللجوء على تعلم القراءة والكتابة، وقالت: «هناك في فئة اللاجئين والمهاجرين بعض الأشخاص الذين ليست لديهم أي خبرات مدرسية».

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الاتحادية والولايات تعتزم العمل بالتعاون مع العديد من الشركاء على تحسين التعليم الأساسي في ألمانيا خلال الأعوام العشرة المقبلة.