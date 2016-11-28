﻿نشال يستخدم شفرة حلاقة لاستخلاص هاتف ذكي من جيب صاحبه

دورتموند ـ د ب أ: تفتق ذهن نشال في ألمانيا عن حيلة فريدة من نوعها لاستخلاص هاتف ذكي من جيب راكب نائم في أحد القطارات المحلية.

وذكرت الشرطة الاتحادية الاثنين أن الضحية كان قد غط في النوم خلال رحلته في القطار السبت، وأضافت أن اللص استغل هذه اللحظة وفتح جيب السروال بحرص باستخدام شفرة حلاقة.

وسرعان ما اختفى السارق بعد أن ظفر بالهاتف الذكي، والطريف أن المجني عليه24/ عاما/ لم يلحظ أي شيء من ذلك.

غير أن الطمع أضاع على اللص الشاب 18/ عاما/ صيده إذ أنه عندما وصل إلى محطة قطار مدينة دورتموند، حاول سرقة مشروبات وتبغ لكن الشرطة ألقت القبض عليه وضبطت بحوزته الهاتف المسروق.