﻿اكتشاف مقبرة أثرية إغريقية… في الأردن

عمان ـ روان سهاونة: تم اكتشاف مقبرة أثرية في الأردن في شمال بلدة بيت راس خلال مشروع الحفر لتوسيع شبكة الصرف الصحي.

وتعتبر المقبرة فريدة وذات أهمــية لاحتوائها على لوحات جدارية رائعة تزين جدران القاعة والتي تصور الشخصيات البشرية والخيول وغيرها من المشاهد الأسطورية، والبعض منها تآكل جزئيا ولكن تبقى على حالها بالنسبة للجزء الأكبر لتعطينا رؤية حول طقوس الدفن في الماضي.

وتحتوي الغرفة الأولى على العديد من العظام البشرية المغلقة.

أمّا الغرفة الثانية فتحتوي على اثنين من المقابر الصخرية دون أي من القطع الأثرية وتشمل لوحات جدارية لكروم العنب التي تمثل الحياة الاجتماعية والزراعية السائدة خلال العصور القديمة والفكر الكلاسيكي على الأرجح أنها تنتمي للفترة الرومانية الهلنستية.

ويجري تحليل النقوش وبعض القطع الأثرية التي وجدت في القبر للتوصل لمزيد من الدقة حول الإطار الزمني لبناء هذا القبر .

وفي زيارة إلى الموقع، أكدت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب أن دائرة الآثار ستواصل التنقيب وتوسيع وإعداد الموقع للزوار في المستقبل، نظرا للقيمة الأثرية لهذه المقبرة، وقد تم إغلاق الموقع أمام الزوار والمارة لضمان سلامة الأثر كما يتم إجراء المزيد من الاختبارات للتأكد من المعلومات حول أهميته.

وقد أشار المدير العام لدائرة الآثار إلى حقيقة أن مدينة بيت راس واحدة من المدن الإغريقية القديمة وقد ذكرت هذه المدينة أيضا في الشعر العربي كموقع فريد من نوعه.