البرلمان التايلاندي يدعو ولي العهد رسميا لاعتلاء عرش البلاد

بانكوك- د ب أ- دعا البرلمان التايلاندي رسميا ولي العهد، ماها فاجيرالونجكورن، الثلاثاء ليصبح الملك القادم للبلاد، بحسب ما أعلنه رئيس البرلمان في كلمة متلفزة عبر بث حي.

وأصدرت الجمعية التشريعية الوطنية مذكرة لدعوة ولي العهد إلى اعتلاء العرش في جلسة خاصة، بحسب ما قاله رئيس الجمعية بورنبيتش ويتشيتتشولتشاي.

وما زال فاجيرالونجكورن بحاجة إلى قبول الدعوة قبل إعلانه ملكا.

يذكر أن فاجيرالونجكورن (64 عاما) هو الابن الوحيد للملك الراحل بوميبول أدولياديج الذي توفي في 13 تشرين أول/ أكتوبر بعد أن حكم البلاد لأكثر من 70 عاما.

يذكر أن ولي العهد لم يتول العرش على الفور بعد رحيل والده لأنه طلب بعض الوقت للحداد مع الشعب التايلاندي.

وتم إعلان فاجيرالونجكورن وريثا للعرش عام 1972.