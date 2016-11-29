آلاف الكوبيين يصطفون في هافانا لتأبين زعيمهم الراحل فيديل كاسترو

هافانا- د ب أ- اصطف آلاف الكوبيين في هافانا للمشاركة في مراسم تأبين زعيمهم الراحل فيديل كاسترو يوم الاثنين، فيما بدأت البلاد أسبوعا من الحداد.

واحتشد السكان المحليين بأعداد كبيرة وصلت إلى قصر الثورة في هافانا من أجل اقتناص فرصة للمرور بجانب صورة كبيرة لكاسترو محاطة بأربعة جنود بالقرب من النصب التذكاري للبطل القومي الكوبي خوسيه مارتي.

وامتدت الصفوف لعدة مئات من الأمتار حول الميدان الذي ألقى فيه كاسترو عدة خطابات حماسية عندما كان زعيما للبلاد.

وكان كاسترو الذي توفي يوم الجمعة الماضي قد حكم الدولة الشيوعية لمدة 47 عاما.

وأطلق الجيش الكوبي كذلك 21 طلقة مدفعية من قلعة “لاكابانا” تكريما لكاسترو عند مدخل ميناء هافانا.

ومن المقرر أن تتواصل مراسم التأبين الثلاثاء في قصر الثورة، بمشاركة قادة بعض الدول الأجنبية.