الحزب الحاكم في تركيا يستعد لتقديم مسودة دستور للبرلمان خلال أسبوعين

اسطنبول- رويترز- قال مصطفى سينتوب رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان التركي يوم الاثنين إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا سيقدم للبرلمان خلال أسبوعين مسودة قانون لتعديل الدستور من شأنها توسيع سلطات الرئيس.

ونقلت وكالة أنباء دوجان عن سينتوب عضو حزب العدالة والتنمية قوله إنه لابد من تغيير الدستور والنظام البرلماني في تركيا من أجل تقدم تركيا.

وأردف قائلا خلال مؤتمر بإحدى الجامعات في شمال غرب تركيا يوم الاثنين “سنقدم الاقتراح للبرلمان خلال 15 يوما. سنقدم تغييرا دستوريا يصوت عليه شعبنا في استفتاء في أشهر الربيع″.

ويسعى حزب العدالة والتنمية إلى الحصول على تأييد حزب الحركة القومية اليميني المعارض من أجل الحصول على الموافقة البرلمانية اللازمة للتعديل قبل طرحه في استفتاء.

وقال مسؤولون اطلعوا على مسودة التعديل لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إن الرئيس رجب طيب أردوغان قد يحكم تركيا حتى 2029 .

ويقول أردوغان وأنصاره إن تركيا تحتاج إلى القيادة القوية لرئاسة تنفيذية على غرار النظام المطبق في الولايات المتحدة أو فرنسا لتفادي الحكومات الائتلافية الهشة التي عرقلت التنمية في الماضي.

وينظر المعارضون إلى التغيير المقترح على أنه وسيلة لتحقيق طموح أردوغان ويخشون أن يؤدي إلى نظام دكتاتوري على نحو متزايد في بلد يواجه انتقادات بالفعل من الحلفاء الغربيين بسبب سجله المتدهور في مجال حقوق الإنسان والحريات ولاسيما بعد عمليات التطهير الواسعة النطاق التي جرت في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في يوليو تموز.