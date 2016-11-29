تحطم طائرة تنقل فريق شابيكوينسي البرازيلي في كولومبيا

بوغوتا- أ ف ب- تحطمت طائرة تنقل فريق شابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم مساء الاثنين قرب مدينة مديين في كولومبيا، على ما اعلنت هيئة الموانئ والمطارات الكولومبية كاشفة عن وجود ستة ناجين حتى الان.

وكتب مسؤولو مطار خوسيه ماريا كوردوفا في المنطقة على تويتر “نؤكد ان الطائرة المسجلة تحت رقم سي بي 2933 كانت تقل فريق شابيكوينسي ريال. يبدو أن هناك ناجين”.

وكان من المفترض ان يتواجه شابيكوينسي الاربعاء مع مضيفه اتلتيكو ناسيونال الكولومبي في ذهاب الدور النهائي لمسابقة “كوبا سوداميريكانا”، البطولة الثانية من حيث الاهمية في أمريكا الجنوبية بعد “كوبا ليبرتادوريس″ والموازية للدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في القارة الأوروبية.

واضاف المصدر ان الطائرة القادمة من بوليفيا كانت تقل 72 راكبا، بينهم لاعبو شابيكويسني، وطاقما من تسعة اعضاء وتحطمت في ثيرو غوردو في منطقة لا يونيون.

واعلن المطار عن تعذر الوصول إلى موقع تحطم الطائرة على مسافة حوالى خمسين كلم من ميديين الا برا بسبب “الظروف الجوية”.

وقال الكين اوسبينا رئيس بلدية لا ثيخا قرب لا يونيون، “يبدو ان الوقود نفد من الطائرة”.

وابلغت هيئة الطيران المدني انها اقامت مركز قيادة موحدا في مطار ميديين للتعاطي مع الوضع.

ولم يصدر اي رد فعل في الوقت الحاضر عن نادي شابيكوينسي الذي كان احد ممثلي البرازيل الثمانية في المسابقة القارية، وهو بلغ النهائي بعد تخطيه سان لورنزو الارجنتيني (تعادل معه في الارجنتين 1-1 وفي البرازيل صفر-صفر).