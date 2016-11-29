طيران التحالف الدولي يقتل 15 من تنظيم الدولة جنوبي مدينة كركوك العراقية

كركوك- د ب أ- أفادت مصادر أمنية عراقية الثلاثاء بأن طيران التحالف الدولي قصف تجمعا لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” ما أسفر عن سقوط 15 قتيلا وسبعة مصابين جنوبي مدينة كركوك 250/ كلم شمال بغداد./

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن “عناصر داعش كانوا يتجمعون بالقرب من ناحية الرشاد جنوبي كركوك في محاولة لمهاجمة قوات البيشمركة أو الحشد التركماني أو حقل علاس بالقرب من جبال حمرين، فتم استهدافهم من قبل طيران التحالف الدولي، ما أدى إلى مقتل 15 عنصرا وإصابة سبعة آخرين”.

وأوضحت أن التنظيم “يحاول تجميع قواته بين الحين والآخر لتنفيذ هجمات على المواقع العسكرية أو حقول النفط”.