وزير الخارجية اليمني: تشكيل حكومة “الحوثيين-صالح” يكشف مدى استهتارهم بالسلام

اليمن- الأناضول- علق عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخارجية، الثلاثاء، على تشكيل الحوثيين وحليفهم، الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، لحكومة بصنعاء، بـ”المولود الميت”، الذي يكشف مدى استهارتهم بالسلام.

وقال المخلافي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “المولود الميت لعصابات الحوثي صالح يكشف مدى استهتارها بالسلام والقرارات الأممية وجهود المجتمع الدولي من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى بلادنا”.

وكشف المخلافي أنه سيصدر، الثلاثاء، بيانا من رئاسة الجمهورية، بشأن ما وصفها “الخطوة التصعيدية” الجديدة للانقلابيين بتشكيل ما تسمى بـ”الحكومة” والتي تنسف عملية السلام .

وأضاف أن ” وزارة الخارجية اليمنية طالبت مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومجموعة الدول الـ18 (الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، ودول الخليج العربي ودول أخرى) بإدانة الإجراء الانقلابي الجديد.

ومساء أمس أعلن الحوثيون و صالح، تشكيل حكومة “إنقاذ وطني”، في صنعاء، برئاسة محافظ عدن الأسبق، عبدالعزيز بن حبتور.

وتتألف الحكومة، التي ظل الحوثيون وصالح يلوحون بها منذ تشكيلهم ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى”، أواخر يوليو/ تموز الماضي، من 35 وزيرا، بينهم 3 نواب لرئيس الوزراء، و7 وزراء دولة.

ولم يصدر حتى منتصف ليل الإثنين، أي تعليق رسمي من قبل الأمم المتحدة ولا أي عاصمة غربية معنية ولا التحالف العربي حيال حكومة الحوثيين وصالح.

وكان مبعوث الأمم المتحدة اعتبر في أغسطس/ آب الماضي أن “المجلس السياسي”، الذي شكله هذا التحالف لإدارة شؤون اليمن ولم يحظ بأي اعتراف دولي، يعبر عن “قرار أحادي يهدد مسار السلام، ويمثل خروجا على المرجعيات الدولية”.