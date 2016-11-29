مفتي السعودية يحذر من الانسياق خلف الأكاذيب التي يروج لها أعداء الإسلام

الرياض- د ب أ- حذر مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، الأمة الإسلامية خاصة الشباب من الانسياق خلف الأكاذيب التي يروج لها أعداء الإسلام عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتحرّي المعلومة من مصدرها الموثوق.

وذكرت وكالة الانباء السعودية “واس″ أن تصريح آل الشيخ جاء عقب تدشينه الثلاثاء الموقع الإلكتروني الجديد للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الذي صمّم بطريقة حديثة تتيح للمتصفح إمكانية التواصل التفاعلي السريع مع أعضاء هيئة كبار العلماء.

وأهاب المفتي بمستخدمي الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي خاصة، عدم الاستعجال في قراءة المعلومة ونقلها دون تحري مصداقيتها ومعرفة مصدرها الأساس، موضحا أن تناقل المعلومات المغلوطة لها أثر سلبي على المجتمع ينبغي الحذر منه.

ومن جهته أوضح المشرف العام على موقع الإفتاء الإلكتروني الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد أن الموقع الجديد يتيح للمتصفحين سرعة التفاعل مع المفتين عبر أيقونة خصصت لذلك بعنوان ( فأسلوا أهل الذكر) التي يمكن من خلالها وضع موضوع الفتوى.

وأوضح أن أيقونة الإفتاء دشنت اليوم باللغة العربية، وسيتم تطويرها مستقبلا لتبث بثلاث لغات هي: الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية.