زينة تطالب النائب العام المصري منع أحمد عز من السفر

القاهرة ـ طالبت الفنانة المصرية زينة النائب العام بمنع الفنان المصري أحمد عز من السفر، خشية هروبه من تنفيذ الحكم الأخير بحبسه 3 سنوات بتهمة سبّها وقذفها.

وتقدم عاصم قنديل، محامي الفنانة، بطلب للنائب العام المستشار نبيل صادق، حمل رقم 782 لعام 2016، الاثنين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع عز من السفر، مؤكداً في بلاغه أن الفنانة علمت من مصادر موثوقة بنية عز للسفر خارج البلاد قبل تنفيذ الحكم.

وأوضح قنديل: أن عز لو رغب في الطعن على الحكم مرة أخرى، فسيستلزم ذلك حضوره وجوبيا، ولذلك فإنه ولضمان سير إجراءات التقاضي يطالب بمنعه من السفر متلمساً من النائب العام، إصدار أمر المنع من السفر فوراً خشية هروبه.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت أول أمس السبت، برفض المعارضة المقدمة من عز، وأيدت حكم حبسه 3 سنوات وكفالة 15 ألف جنيه، بتهمة البلاغ الكاذب والتشهير بزينة وسبها وقذفها.

وقدم عاصم قنديل، محامي زينة، صورة من المحضر الذي حرره عز يتهمها فيه بتزوير شهادات التوأم عز الدين وزين الدين، وأنكر خلال أقواله علاقته بالفنانة زينة وأبوته للطفلين، كما قدم للمحكمة صورة من الحكم النهائي الصادر من محكمة الأسرة، والذي قضى بإثبات نسب توأم زينة لوالدهما أحمد عز.