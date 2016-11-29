حقيقة مهاجمة أصالة نصري لكلّ من شَمِتَ بحرائق إسرائيل

القاهرة ـ أثارت النجمة السورية أصالة نصري جدلاً واسعاً بسبب تغريدة اتهمها البعض أنها موجهة لكل من شمت بما يحصل من حرائق إسرائيل .

فبعد تغريدتها التي تحدثت فيها عن عدم الشماتة، وتزامنت مع الحرائق، أكدت أصالة أنها كانت تقصد بتغريدتها الفنان المغربي سعد لمجرد، الذي يقبع منذ فترة في سجن في فرنسا.

وكتبت أصالة في تغريدة جديدة: “لا أعلم سبب تحوير كلامي وفهمه بطريقة الخاطئة ومطالبتي بالتوضيح لما هو واضح. إن إهتمامي الحالي متابعة صديقي سعد لمجرد وما كتبته يخصه”.