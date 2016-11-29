وزارة الدفاع الروسية: الجيش السوري حقق تقدما كبيرا في حلب

موسكو- رويترز- نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها الثلاثاء إن الجيش السوري حقق تقدما في حلب خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وغير بشكل كبير الوضع على الأرض.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف وهو متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قوله “تمكن الجنود السوريون من تغيير الوضع بشكل كبير خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وذلك بفضل العمليات المخططة بشكل جيد جدا وبتأن”.

وأضاف “بشكل عملي حُررت تماما نصف الأراضي التي احتلها مقاتلو المعارضة في السنوات الأخيرة في الجزء الشرقي من حلب”.