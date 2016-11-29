مورينيو يسعى لمكافأة ماتا

لندن ـ كشفت تقارير صحافية، عن سعي إدارة مانشستر يونايتد، لمكافأة الإسباني خوان ماتا، على مستواه المميز، خلال الفترة الأخيرة، مع الشياطين الحمر، بتجديد تعاقده مع الفريق الأول.

ولم يتبقَ في عقد ماتا، سوى عام ونصف، حيث يحصل على راتب أسبوعي، بقيمة 130 ألف جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، الثلاثاء، إن جوزيه مورينيو، مدرب الشياطين الحمر، قرر أن يُعجِّل بتجديد تعاقد ماتا، قبل نهاية الموسم الحالي؛ بسبب بدايته المميزة.

وكان من المتوقع، ألا يشارك ماتا مع الشياطين الحمر، مع قدوم مورينيو، الذي رفض وجوده معه في تشيلسي، خلال ولاية مورينيو الثانية مع البلوز، وباعه لمانشستر يونايتد، مقابل 38 مليون جنيه إسترليني.

وأكد مصدر بنادي مانشستر يونايتد، لصحيفة “ذا صن” البريطانية، أن ماتا، أصبح مفتاحًا أساسيًا داخل الفريق هذا الموسم، وأنه كان متوقعًا أن تتأخر مفاوضات التجديد، لكن مورينيو يسعى للتجديد للاعبين الذين ستنتهي عقودهم”.