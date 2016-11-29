طالبان تتعهد بدعم وحماية المشاريع التنموية في أفغانستان

كابول- د ب أ- تعهدت حركة طالبان في بيان صدر الثلاثاء بدعم وحماية المشاريع التنموية في أفغانستان.

وجاء في البيان أن “الإمارة الإسلامية لا تدعم فقط كافة المشاريع الوطنية التي تصب في صالح الشعب وتخدم تنمية وازدهار الأمة، وإنما أيضا تلتزم بحمايتها”.

ووفقا للبيان، فإن التعهد يشمل مشاريع الطرق السريعة والسكك الحديدية والطاقة والسدود الزراعية.

وأضاف :”توجه الإمارة الإسلامية كافة مجاهديها إلى المساعدة في تأمين كافة المشاريع الوطنية التي تصب في المصلحة العليا للإسلام والدولة”.

يأتي البيان بعد يوم واحد من تدشين خط للسكك الحديدية يصل أفغانستان بأوروبا عبر تركمنستان في إقليم فارياب الشمالي.

وكان القيادي السابق بطالبان سيد محمد طيب أغا طالب قبل شهر تقريبا بوضع نهاية لقتل الأشخاص “الذين يساعدون أمتنا وبناء وطننا”.