بيكيه: ريال مدريد لن يستطيع هزيمتنا

لندن ـ أكد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، أنه لا بديل أمام فريقه، سوى الفوز على غريمه ومنافسه التقليدي، ريال مدريد، في الكلاسيكو الإسباني، السبت المقبل، ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الليجا.

وقال بيكيه، في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية، الثلاثاء: “النتيجة أمام ريال سوسيداد (1-1) في الأنويتا كانت كارثية، على الرغم من أننا حصدنا نقطة في نهاية المباراة”.

وأضاف: “بالنظر إلى ما حدث خلال المباراة، فإن هذه ليست النتيجة الأسوأ لنا”.

وأوضح: “بعد انتهاء صدمة مباراة ريال سوسيداد، وحين كنت أكثر هدوءًا، أدركت أننا إذا حققنا الفوز بالكلاسيكو، فإن الأمور ستتغير بشكل جذري”.

وأضاف: “يوم السبت، سنواجه ريال مدريد. هم لا يمكنهم الفوز علينا، لكننا نستطيع أن نهزم أنفسنا”.

وأتم: “علينا أن نثق في الفريق دائمًا”.

ويحتل النادي الكتالوني، وصافة جدول ترتيب الليجا بـ27 نقطة، بفارق 6 نقاط، عن المتصدر ريال مدريد.