افتتاح أعمال مؤتمر حركة “فتح” السابع

رام الله - الأناضول – افتتحت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مؤتمرها العام السابع، في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وبدأت الجلسة الأولى، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبتلاوة آيات من القرآن الكريم، والسلام الوطني الفلسطيني.

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس عباس، كلمة خلال الجلسة.

وكان محمود أبو الهيجا، الناطق الرسمي باسم المؤتمر، قد قال في مؤتمر صحافي أمس إن “النصاب القانوني لعقد المؤتمر اكتمل، بحضور ما يزيد عن ثلثي الأعضاء”.

وأضاف “أبو الهيجا”: إن “المؤتمر سيناقش البرنامج السياسي لحركة فتح، وعلاقة الحركة بالسلطة الفلسطينية وبقية الفصائل والانقسام الفلسطيني، ومحاولة الفصل بين (فتح) والسلطة”.

وتعقد مساء اليوم جلسة أخرى، يلقي خلالها الرئيس عباس، كلمة مطولة، يتلوها كلمات لنحو 10 ضيوف.

ويشارك في المؤتمر 95 وفداً عربياً ودولياً، يمثلون أحزاب ودول صديقة.