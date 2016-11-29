يلدريم: الحزب الحاكم أوشك على الانتهاء من مشروع قانون إصلاح الدستور

أنقرة – رويترز – قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في كلمة أمام البرلمان الثلاثاء، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أوشك على الانتهاء من مقترحاته بشأن إصلاح الدستور وسيلتقي مع حزب الحركة القومية المعارض مرة أخرى للانتهاء من التفاصيل.

وكان دولت بهجلي رئيس حزب الحركة القومية قال في وقت سابق اليوم إنه يعتقد أن مشروع القانون يمكن أن يُرسل إلى اللجنة الدستورية بمجرد الانتهاء من “قضية أو قضيتين”.

ويمهد مشروع القانون الطريق أمام الرئاسة التنفيذية التي يسعى إليها منذ فترة طويلة الرئيس رجب طيب إردوغان.

وبعد انتهاء مرحلة اللجنة الدستورية سيعرض مشروع القانون على الجمعية العامة للبرلمان التي ستصوت على ما إذا كان سيطرح مشروع القانون للاستفتاء.