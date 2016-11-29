الرئيس الإسرائيلي يعارض مشروع قانون الأذان

القدس - الأناضول - أعلن الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، معارضته لمشروع قانون فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان.

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة (رسمية) عن ريفلين قوله اليوم، خلال لقاءه مع علماء دين مسلمين، من اسرائيل في مكتبه في القدس الغربية انه “يعارض هذا المشروع ولا حاجة له”.

وأضافت إن ريفلين “وعد بأنه سيعمل لدى الجهات المعنية من أجل عدم طرح مشروع القانون”.

وتابع ريفلين:” دولة اسرائيل تحترم حرية العبادة، وتحافظ على مبدأ حرية الأديان لجميع الأقليات في البلاد”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد طلب في اتصال هاتفي مع ريفلين قبل يومين منه العمل لمنع سن هذا القانون.

وقد كشف نائب عربي في الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، أن أطرافاً في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تنوي طرح مشروع قانون يضع قيوداً على استخدام مكبرات الصوت في الأذان، للتصويت بالقراءة التمهيدية في “الكنيست”، الأربعاء.

وقال النائب طلب أبو عرار، عضو الكنيست عن “القائمة العربية المشتركة”، “حتى الآن فإنهم يخططون لعرض مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، غداً الأربعاء”.

وأضاف: “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصر على طرح مشروع القانون للتصويت بزعم أن الأذان يزعج ابنه”.

والأسبوع الماضي، قالت “القناة العاشرة” في التلفزيون الإسرائيلي، إن “نتنياهو بادر إلى دعم مشروع القانون؛ لأن ابنه يائير، أبلغه بأنه ينزعج من صوت الأذان”.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، المقربة من نتنياهو، في عددها الصادر اليوم، إنه “من المنتظر التصويت بالقراءة الأولى على مشروع قانون الأذان غدا”.

وحسب النائب أبو عرار، فإن جهودا تبذل من أجل منع عرض مشروع القانون على التصويت؛ وقال: “نأمل أن ننجح”.

يذكر أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قد صادقت، في 13 نوفمبر/تشرين أول 2016، على مشروع قانون يفرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في الأذان.

وتوصل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى تفاهم مع الأحزاب الدينية اليهودية يقضي أن تسري القيود ما بين الساعة الحادية عشرة ليلاً والسابعة صباحاً.

وقال أئمة وخطباء إن “هذا يعني حظر أذان الفجر”، مؤكدين رفضهم لمشروع القرار.

ويلزم مشروع القانون المرور بثلاث قراءات في الكنيست الإسرائيلي، قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.