ملك السعودية يزور الكويت في 8 ديسمبر لأول مرة منذ توليه الحكم

الكويت – الأناضول – يزور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الكويت، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2016، في أول زيارة لها منذ توليه الحكم.

وستأتي هذه الزيارة عقب القمة الخليجية المرتقبة في البحرين يومي 6 و7 ديسمبر المقبل، وتستمر لثلاثة أيام، حسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة.

وقالت المصادر إن “ملك السعودية سيصل إلى مطار الكويت في 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسيحظى باستقبال رسمي”.

وبينت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها لأنها غير مخوله بالتصريح لوسائل الإعلام، أن الملك سلمان “سيحضر خلال الزيارة عرضاً للأوبرا في مركز جابر الأحمد الثقافي الذي افتتح مؤخراً”.

وفي هذا السياق، تتهيأ وزارة التربية الكويتية، بتجهيز 700 من طلبتها ليكونوا ضمن الاستقبال؛ حيث طلب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية الكويتية، فيصل المقصيد، في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية التنسيق مع التوجيه العام للتربية الكشفية لتقديم الدعم اللوجستي اللازم لتوزيع الطلبة.

و تولى الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في السعودية في 2015، خلفاً لشقيقه الراحل الملك عبدالله.

وسبق أن زار االعاهل السعودي الكويت أكثر من مرة حين كان ولياً للعهد (يونيو/حزيران 2012 – يناير/كانون الثاني 2015)، وترأس وفد بلاده في القمة العربية التي عقدت في الكويت عام 2014.