الصحفيون السجناء بصحيفة ” جمهورييت” التركية محرومين من الكتب والرسائل

إسطنبول – د ب ا – قال نائب برلماني تركي زار مؤخراً عشرة من الصحافيين والإداريين المسجونين من صحيفة “جمهورييت”، التي اعتادت توجيه الانتقادات للحكومة التركية، لجريدتهم الثلاثاء إنهم لا يستطيعون الحصول على الكتب أو إرسال أو استقبال الخطابات، الأمر الذي يمثل انتهاكا للقانون التركي.

وأضاف محمود تانال النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري الذي يمثل كتلة المعارضة الرئيسية في تركيا إن الامتناع عن تقديم هذه الخدمات يتنافى مع القانون.

وتم إلقاء القبض على مجموعة الصحافيين من صحيفة “جمهورييت” ومن بينهم كتاب عمود ورسامو كاريكاتير خلال الشهر الحالي بتهم تتعلق بالإرهاب، غير أنهم أنكروا هذه الاتهامات.

ويقبع أكثر من 120 صحافياً تركياً داخل السجون في تركيا وسط موجة متزايدة من القمع ضد المعارضة، وتم إغلاق أكثر من 170 وسيلة إعلامية في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة من جانب مجموعة من العسكريين في تموز/يوليو الماضي.

وقال النائب تانال ” إن الروح المعنوية للصحافيين المسجونين عالية، غير أن المشكلة لديهم هي أن سلطات السجن تمنع عنهم الكتب “.

ونقل تانال رسالة من مراد صابنجو المدير التنفيذي المسجون للصحيفة، تتعلق بالتصويت الأخير في البرلمان الأوربي، والذي يحث على تعليق المفاوضات بين بروكسل وأنقرة حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

وتقول الرسالة ” لا يجب أن تستبعد تركيا من الاتحاد الأوروبي، إن هذا الوضع سيلحق الضرر بالبلاد من الناحيتين القانونية والاقتصادية “.

وصعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من هجومه الكلامي ضد الاتحاد الأوروبي، وهدد بطرح المفاوضات الخاصة بانضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للاستفتاء العام، في حالة عدم حدوث تقدم حول هذا الموضوع بحلول نهاية العام الحالي.

وكانت المحادثات بين بروكسل وأنقرة قد تعرضت للجمود إلى حد كبير مع تصاعد الانزعاج الأوروبي من عمليات القمع في تركيا.

ويعيش كان دوندار رئيس التحرير السابق لصحيفة “جمهورييت” في منفاه بألمانيا، بعد أن أصدر القضاء التركي حكما بسجنه لمدة تزيد على خمسة أعوام بسبب تغطيته الصحفية.