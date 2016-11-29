أمير قطر يعلن تخصيص مليار و250 مليون دولار لدعم اقتصاد تونس

تونس - أ ف ب – أعلن أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني الثلاثاء في تونس، تخصيص مليار و250 مليون دولار اميركي لدعم الاقتصاد التونسي.

وقال في خطاب القاه في افتتاح مؤتمر “تونس 2020″ الاستثماري الدولي، “يسرني الإعلان عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار و250 مليون دولار اميركي اسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية”.

وأفاد “أمامنا في تونس شعب قرر أن يبني بلده انطلاقا من التعددية (السياسية) وكرامة الانسان وحريته، وعلى اساس القاسم المشترك الاعظم بين القوى السياسية وهو مصلحة تونس بعيداً عن الاستبداد”.

وأضاف متسائلاً “فهل سوف نساعده لكي تنجح التجربة ام سنراقبه يواجه الصعوبات وحده لنبحث لاحقاً عن اسباب اليأس والاحباط ونتائجهما المدمرة؟”.

ويتواصل المؤتمر الاستثماري يومين وستعرض خلاله السلطات التونسية على مستثمرين أجانب حوالى 140 مشروعاً بقيمة 30 مليار يورو.