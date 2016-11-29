منظمة التعاون الإسلامي تؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في حق عودة الشعب الفلسطيني

الرياض - د ب أ – أكدت منظمة التعاون الإسلامي الثلاثاء، دعمها الثابت للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وتجسيد إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحقه في العودة حسب قرارات الشرعية الدولية .

وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، في كلمةٍ وجهها إلى الاجتماع الذي عقدته الأمم المتحدة بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني التي ألقاها نيابة عنه سفير المنظمة لدى الأمم المتحدة في كلٍ من نيويورك وجنيف ، إسرائيل على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها في الأرضي الفلسطينية المحتلة والمتمثلة في سياسات التهويد، والاستيطان، والقتل ، والحصار واعتقال آلاف الفلسطينيين، والاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وشدد الأمين العام ، في كلمته التي نشرتها وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الثلاثاء ، على ضرورة المضي قُدماً في الجهود الرامية إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي حول الاستيطان الإسرائيلي، وتوفير ضمانات وآليات رقابة دولية تضمن التنفيـذ للقرار الدولي، مُعتبراً ذلك إسهاماً حقيقياً في تثبيت رؤية حل الدولتين .

وجدّد العثيمين التأكيد على دعم منظمة التعاون الإسلامي للجهود الفرنسية الرامية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وإيجاد رعاية متعددة الأطراف للعملية السياسية، وفق جدول زمني محدد ، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، داعياً في الوقت ذاته الدول والشعوب الإسلامية إلى تعزيز تضامنها ودعمها للشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته العادلة .