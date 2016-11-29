السبسي يشكر تركيا على مشاركتها بوفد رفيع في مؤتمر الاستثمار

تونس - الاناضول - عبّر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الثلاثاء، عن شكره للسلطات التركية على المشاركة بوفد رفيع المستوى في مؤتمر الاستثمار.

وقال بيان للرئاسة التونسية، إن السبسي استقبل، اليوم، في قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، نور الدين جانيكلي، نائب رئيس الوزراء التركي، الذي يقود وفد بلاده في أعمال مؤتمر دعم الاقتصاد والاستثمار “تونس 2020″.

واعتبر “السبسي” وفق بيان الرئاسة، أن “الحضور يعكس مدى التزام تركيا بمواصلة الوقوف إلى جانب بلادنا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخها، ويترجم عمق الروابط التاريخية بين البلدين”.

من جانبه، أكّد جانيكلي حرص بلاده على “المساهمة في إنجاح المؤتمر والعمل على تحقيق أهدافه من خلال دعوة المستثمرين الأتراك وتشجيعهم على الاستثمار في تونس، والاستفادة من الفرص والإمكانيات المتاحة”، وفق البيان ذاته.

ومساء الإثنين، استقبل زعيم حركة النهضة، الشيخ راشد الغنوشي جانيكلي و مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية، وباقي أعضاء الوفد التركي.

وتناول اللقاء علاقات الصداقة والأخوة التي تربط الشعبين التونسي والتركي منذ قرون، والتي تعززت بعد الثورة التونسية عام 2011 في عديد المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية.