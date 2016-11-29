الأمم المتحدة: الدولة الإسلامية تقتل مدنيين في الموصل لعدم تعاونهم معها

جنيف - رويترز – قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة الثلاثاء، إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل قتلوا مدنيين لعدم سماحهم بوجود قناصة على أسطح منازلهم ووضع قاذفات صواريخ عليها أو من اشتبهوا في أنهم سربوا معلومات أو يحاولون الفرار.

وقال رافينا شامدساني في إفادة دورية للأمم المتحدة، “يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني تردد أن تنظيم الدولة الإسلامية قتل 12 مدنياً في حي بكر في شرق مدينة الموصل لرفضهم السماح بوضع قاذفات صواريخ على أسطح منازلهم.”

وتظهر معلومات تلقتها الأمم المتحدة كذلك أن المتشددين أطلقوا الرصاص فقتلوا 27 مدنياً في ساحة المهندسين في شمال الموصل يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني. وفي يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني قتل قناص من الدولة الإسلامية طفلاً في السابعة من عمره كان يركض باتجاه قوات الأمن العراقية في حي عدن في شرق الموصل.