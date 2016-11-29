الكرملين: بوتين وترامب مختلفان بشأن دور كوبا في عهد كاسترو

موسكو - رويترز – قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الثلاثاء، إن وجهات نظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب متشابهة بشكل عام لكنهما يختلفان بشأن دور الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو.

ونعى بوتين كاسترو الذي توفي يوم الجمعة ووصفه بأنه “صديق حقيقي لروسيا”، في حين وصف ترامب كاسترو بأنه “دكتاتور وحشي”.

وقال بيسكوف عن آراء الزعيمين “إنها ليست متطابقة بالطبع وقد تكون هناك اختلافات.”

وأضاف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين، “بشكل عام تتشابه (وجهات نظرهما) بدرجة كبيرة بالطبع. لكن دون شك هناك اختلافات منها ما يتعلق بتقييم دور كوبا. نعم خلافاتهما في هذا الشأن واضحة للعيان.”