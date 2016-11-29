مقتل 22 عراقياً في انفجار صهريج مفخخ شرقي الموصل

الموصل - د ب أ – أفاد ضابط في قوات مكافحة الارهاب الثلاثاء، بأن 22 عراقياً من النساء والاطفال قتلوا في انفجار صهريج مفخخ استهدف المدنيين ومبنى دار للأيتام والعجزة شرقي الموصل.

وقال العقيد دريد سعيد من قوات جهاز مكافحة الإرهاب، إن “عناصر داعش فجرت صهريجاً مفخخاً استهدف المدنيين وايضاً دار للعجزة والايتام في حي الزهور المحرر أكبر أحياء الجانب الأيسر في الموصل ما أسفر عن مقتل 22 مدنياً (17 امرأة وخمسة اطفال) “.

وتابع سعيد أن” عناصر داعش اقدمت ايضاً على قصف الاحياء السكنية المحررة بعد تفجير الصهريج مستهدفة المدنيين ، فيما تقوم القوات العراقية على غلق منافذ الاحياء السكنية المحررة لمنع دخول المفخخات وحماية المدنيين”.