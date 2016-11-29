نجيب ميقاتي: المنطقة غنية بالموارد والحوار والثقة المتبادلة يصنعان مجدها

إسطنبول - الأناضول – قال رئيس الوزراء اللبناني السابق، نجيب ميقاتي، إن دول المنطقة غنية بمواردها وتاريخها ولا ينقصها سوى الثقة المتبادلة والحوار من أجل صناعة مجدها.

وأضاف ميقاتي، في كلمة له على هامش أعمال قمة البسفور السابعة، التي انطلقت فعالياتها في إسطنبول، الثلاثاء: “أدعوكم إلى تعزيز الحوار في دول المنطقة، وتمتين العلاقات فيما بينها على قاعدة احترام الخصوصية والثقافية والدينية والعمل على إعطاء حقوق الناس لأصحابها”.

وتابع: “المنطقة، التي نعيش بها، غنية بتاريخها ومواردها، وما ينقصنا إلا الثقة ببعضنا البعض، فلنجلس ولو لمرة واحدة لنبحث سوياً صناعة مجد زاهر”.

وأكد على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل أزمات المنطقة وليس التسويات الإجبارية.

وقال: “الأيام أثبتت بأن التسويات التي تأتي بشكل حتمي تُكلف خسائر كبيرة، ونعود بعدها إلى نقطة الإنطلاق، وكل صراع تطول مدته يتحول إلى عبء، والتسوية هنا هي المخرج المشرف، وصراعتنا في المنطقة اليوم أصبحت بلا أفق”.

واستطرد: “نؤمن بالوسطية والحوار على المستويات كافة؛ ولذلك فإن كل لقاء مثل النوع الذي نجتمع به اليوم في هذا المنتدى هو لقاء مشكور ومبارك؛ لأنه يعمل على تجاوز الخلافات، ولتركيا دور أساسي في هذا الخصوص، كما أن لبنان، بسبب تشابكه إقليميا ودوليا، قادر على أن يحدث دوراً إيجابياً، بشرط أن يحترم التوازن الإقليمي، ولا ينخرط في سياسة المحاور والأحلاف”.

وانطلقت في إسطنبول، الثلاثاء، قمة البسفور السابعة تحت عنوان “هدف عالمي مستقبل عالمي”، بمشاركة المئات من رجال الأعمال والمسؤولين على الصعيد الرسمي. وتنظم القمة “منصة التعاون الدولي” (UiP-ICP)، وتستمر حتى يوم الجمعة القادم.