لافروف يلتقي حفتر في روسيا

موسكو - الأناضول – ألتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، قائد الجيش الليبي المنبثق عن مجلس نواب طبرق، خليفة حفتر، في العاصمة الروسية موسكو.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الروسية أن اجتماعاً بعيداً عن وسائل الإعلام جرى بين لافروف وحفتر، ناقشا فيه آخر المستجدات الميدانية في ليبيا.

وأضاف البيان أن حفتر التقى الإثنين بمسؤولين بوزارة الدفاع الروسية (لم يسمهم)، واطلعهم على تطورات المشهد الليبي.

وأعرب حفتر للمسؤولين الروسيين عن أمله في القضاء على كافة البؤر الإرهابية في ليبيا في أقرب وقت، بحسب البيان ذاته.

ووصل حفتر، الأحد، إلى موسكو قادماً من ليبيا، في زيارة رسمية، حسبما أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وهذه الزيارة لحفتر ليست الأولى من نوعها، ففي يونيو/حزيران الماضي، وصل موسكو، والتقى فيها بعدة مسؤولين روس، أبرزهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.