المرصد: غارات جوية تقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في شرق حلب

بيروت - رويترز – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان والدفاع المدني، إن غارات جوية على حي باب النيرب في الجزء الشرقي الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة بمدينة حلب أدت الثلاثاء إلى سقوط ما لا يقل عن عشرة قتلى وعشرات المصابين أو المفقودين.

وقال المرصد الذي مقره بريطانيا إن الغارات الجوية والتي تضمنت إلقاء براميل متفجرة أصابت العديد من أحياء حلب الشرقية خلال الليل واليوم الثلاثاء.

ولم يتسن الوصول للجيش السوري للتعليق على ذلك.

وقال الدفاع المدني وهو جهاز إنقاذ يعمل في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بسوريا، إن الطائرات الحكومية السورية قصفت حي باب النيرب أثناء محاولة الناس الفرار من الحي سيراً على الأقدام مما أدى إلى سقوط 25 قتيلاً.

وقال المرصد إن من المتوقع ارتفاع العدد الذي أعلنه للقتلى وهو عشرة أشخاص ولكن لم يُعرف ما إذا كان الضحايا من النازحين.

وحلب مقسمة منذ سنوات بين جزء غربي تسيطر عليه الحكومة وجزء شرقي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة وتحاصره قوات الجيش السوري وحلفاؤها منذ الصيف.

وقال ستيفن أوبراين منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة نقلاً عن تقارير مبدئية إن الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة شردت ما يصل إلى 16 ألف شخص.