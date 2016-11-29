مصادر يمنية: مقتل وجرح 30 مسلحاً من الحوثيين وقوات صالح في الضالع

صنعاء – د ب أ – أفادت مصادر في المقاومة الشعبية اليمنية الثلاثاء، بمقتل وجرح أكثر من 30 مسلحاً من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في اشتباكات مع رجال الجيش والمقاومة، بمحافظة الضالع.

وقالت المصادر، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين في جبهة مريس بمديرية قعطبة، إثر هجوم نفذته “المليشيات” على مواقع الجيش والمقاومة في وادي الرحبة غرب جبهة مريس.

وأكدت المصادر، “تصدي رجال الجيش والمقاومة لذلك الهجوم، إلى جانب تصديها لهجوم آخر في منطقة يعيس″.

في الوقت ذاته، ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، مقتل ستة من مسلحي “العدوان” في إشارة منها إلى قوات الجيش والمقاومة الشعبية “خلال تطهير عدد من المواقع غرب منطقة مريس″.

وتخضع معظم محافظة الضالع لسلطة القوات الحكومية، في حين يسيطر الحوثيون على بعض المناطق التي ماتزال تشهد اشتباكات متكررة بين الجانبين.