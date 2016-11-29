ناج سادس في حادث تحطم الطائرة في كولومبيا هو اللاعب نيتو

ميديين – أ ف ب – أعلنت السلطات الكولومبية عن وجود ناج سادس في حادثة تحطم الطائرة التي كانت تقل اعضاء فريق تشابيكوينسي البرازيلي قرب مدينة ميديين في كولومبيا، وهو المدافع هيليو هيرميتو زامبيير نيتو.

وقالت الوحدة الوطنية لادارة المخاطر والكوارث: “نؤكد انقاذ ناج سادس، اللاعب هيليو هيرميتو زامبيير نيتو الذي يتم اخلاؤه الآن”.

وسبق للوحدة ذاتها ان أعلنت عن وجود 5 ناجين فقط ومقتل جميع الركاب الـ76 الآخرين، لكنها تتحدث الآن عن “عدم استبعاد امكانية وجود اشخاص آخرين على قيد الحياة”.

وكانت طائرة عائدة الى الخطوط الجوية البوليفية لاميا وقادمة من بوليفيا تقل 72 راكباً، بينهم لاعبو تشابيكويسني، وطاقما من تسعة اعضاء وتحطمت في ثيرو غوردو في منطقة لا يونيون بعد “اعطال كهربائية”، بحسب نداء الاستغاثة الذي كشف عنه المتحدث باسم هيئة الطيران المدني ، مؤكداً بأن “حادث التحطم سجل الساعة 34ر22″ بالتوقيت المحلي (34ر03 ت غ).

وأصبح نيتو، البالغ من العمر 31 عاماً والذي يدافع عن الوان الفريق منذ 2015، ثاني لاعب تؤكد السلطات نجاته بعد زميله في خط الدفاع الن روشل (27 عاماً).

وذكر راديو “كاراكول” عن نجاة الحارسين دانيلو (31 عاماً) وجاكسون فولمان (24 عاماً) ايضاً لكن السلطات لم تؤكد الخبر حتى الآن.