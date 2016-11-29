إردوغان: تركيا لم تغلق الباب بعد أمام الاتحاد الأوروبي لكن لديها بدائل

اسطنبول- رويترز – قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء، إن تركيا “لم تغلق الباب” بعد أمام الاتحاد الأوروبي بعد أن أوصى البرلمان الأوروبي بتجميد محادثات الانضمام الأسبوع الماضي، لكنه قال إن أنقرة لديها بدائل.

وقال إردوغان الأسبوع الماضي إن تركيا لا تحتاج للانضمام للاتحاد الأوروبي “بأي ثمن”، وأطلق فكرة الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون وهي تكتل أمني تهيمن عليه الصين وروسيا ودول آسيا الوسطى.

ودون أن يذكر البدائل قال إردوغان اليوم، إن المحادثات مع شركاء محتملين آخرين جارية وقال في مؤتمر في اسطنبول “يمكننا أن نكمل الطريق مع أحدهم”.