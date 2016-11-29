هادي ورئيس وزرائه يجتمعان لأول مرة في عدن

عدن – الأناضول – وصل رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، الثلاثاء يرافقه عدد من الوزراء إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، جنوبي اليمن، قادماً من السعودية، حسب مصدر حكومي.

المصدر، الذي طلب عدم الكشف عنة هويته نظراً لأنه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، أوضح أن بن دغر رافقه إلى عدن كلا من سيف الشريف وزير النفط، وعبدالرب السلامي وزير الدولة، وعبدالله البطاني نائب وزير المالية، واللواء عبده الحذيفي رئيس جهاز الأمن السياسي.

والسبت الماضي، وصل الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إلى عدن، برفقة وزير الخارجية عبد الملك المخلافي وعدد آخر من الوزراء والمسؤولين العسكريين.

وهذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها رئيساً الجمهورية والحكومة في عدن، منذ طرد القوات الموالية لجماعة “انصار الله” (الحوثي) والرئيس السابق علي عبدالله صالح منها منتصف يوليو/تموز 2015.

وسبق لبن دغر التواجد في عدن في مرتين سابقتين خلال شهري يونيو/أيار، ويوليو/تموز الماضيين، إلا أن الحكومة لم تستطع الاستقرار فيها بسبب الاضطرابات الأمنية ونقص الخدمات.

وتأتي عودة رئيسي الجمهورية والحكومة اليمنية، في ظل تردي الخدمات في العاصمة المؤقتة لليمن، خاصة في قطاعي الكهرباء والوقود، وتأخر رواتب الموظفين؛ الأمر الذي دفع الفئة الأخيرة إلى الخروج والتظاهر أكثر من مرة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت عودة بن دغر إلى عدن نهائية للمباشرة بأعمال الحكومة من هناك أم أنها زيارة مؤقتة كما كان الحال في المرتين السابقتين.

وعلى وقع حرب ممتدة في البلاد منذ مارس/آذار 2015، غادر هادي ووزراء حكومته إلى الرياض، لمباشرة مهامهم من هناك، فيما يجرون بين الحين والآخر زيارات إلى مناطق في اليمن تحت سيطرتهم.