الأمين العام للجامعة العربية يتوجه إلى سلطنة عمان

القاهرة – د ب أ – توجه الأمين العام للجامعة العربية أبو الغيط الثلاثاء، على رأس وفد إلى أبوظبي في طريقه إلى مسقط في زيارة لسلطنة عمان تستغرق عدة أيام يبحث خلالها آخر التطورات العربية .

وصرحت مصادر بأن زيارة الأمين العام للجامعة العربية لسلطنة عمان، تأتي في إطار زياراته العربية حيث سيلتقى مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات بالسلطنة من بينهم يوسف بن علوى وزير الشؤون الخارجية لبحث آخر التطورات على الساحة العربية خاصة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن ومواجهة التنظيمات الإرهابية .

وأشارت إلى أن أبو الغيط يستعرض خلال الزيارة جهود الجامعة للارتقاء بالعمل العربي المشترك لحل الأزمات العربية ودعم التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية .