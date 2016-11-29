قائد التحالف الدولي ضد “الدولة” يصل العراق لبحث معركة الموصل

بغداد – الأناضول - وصل قائد قوات التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الاسلامية”، الجنرال الأمريكي “ستيفن تاونسند”، إلى العاصمة بغداد الثلاثاء؛ لبحث معركة آخر تطورات استعادة مدينة الموصل مع المسؤولين العراقيين، وفق ما أفاد به ضابط في الجيش العراقي.

وقال العقيد نورس الساعدي، إن “الجنرال تاونسند، وصل، اليوم، برفقة نائبه الجنرال روبرت جونز، إلى مطار بغداد الدولي، وكان في استقبالهما رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي”.

وأوضح الساعدي أن “الجانبين بحثا خلال لقاء قصير المعركة التي تخوضها القوات العراقية لانتزاع الموصل من قبضة داعش”.

ولفت إلى أن “رئيس أركان الجيش العراقي طالب قادة التحالف الدولي بضرورة استمرار تأمين المعدات والأسلحة للقوات العراقية حتى ما بعد مرحلة داعش”.

وأشار الساعدي إلى أن “تاونسند سيلتقي لاحقاً بقادة عراقيين آخرين (لم يذكرهم) لبحث الحملة العسكرية الجارية في الموصل”.

وتؤمن طائرات التحالف الدولي الغطاء الجوي للقوات العراقية خلال الحملة العسكرية، التي انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتهدف لانتزاع مدينة الموصل (شمال) من قبضة “الدولة”؛ وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق.

كما يتولى عسكريون من دول التحالف تدريب قوات حليفة في العراق وسوريا لزيادة قدرتها في الحرب ضد التنظيم الإرهابي.