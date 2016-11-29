مواطن إيطالي يطلب تدخل الحكومة لإطلاق سراحه في سوريا

روما – الأناضول – قالت وزارة الخارجية الإيطالية، الثلاثاء، إنها تتابع عن كثب قضية مواطنها المختطف في سوريا، والذي ظهر في فيديو، يطلب العون من الحكومة لإطلاق سراحه.

وبثت وسائل إعلام إيطالية، اليوم، شريط فيديو، يظهر فيه رجل وهو راكع على قدميه في منطقة ريفية، قال إن اسمه “سيرجو زانوتي”، وأنه الآن مختطف من مجموعة مجهولة مسلحة في سوريا، منذ سبعة أشهر.

وطلب “زانوتي”، من “الحكومة الإيطالية التدخل كي لا يتم إعدامي”، ثم يقوم بإظهار صورة عن جواز سفره.

ونقل التلفزيون الحكومي، عن مصدر في وحدة الأزمات بوزارة الخارجية في العاصمة روما، القول إن “الوزارة على علم بوجود هذا الشريط، الذي يعتقد أنه تم تسجيله في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وهي تتابع القضية بشكل حثيث”.

وأشار نفس المصدر إلى أن “الرجل، من مواليد 1960، في بلدة مارونه، التابعة لمدينة بريشا (شمال)، وغادر إيطاليا قبل بضعة أشهر، لكنه توارى عن الأنظار منذ ذلك الحين”.