مؤتمر فتح يعلن بقاء الرئيس الفلسطيني قائداً عاماً للحركة
رام الله – أ ف ب – جددت حركة فتح الثلاثاء، ثقتها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس قائداً عاماً لها، خلال اعمال مؤتمرها السابع في رام الله في الضفة الغربية.
وأعلن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون وباسم اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، ترشيح الرئيس عباس قائداً عاماً لحركة فتح، وذلك في بداية اعمال المؤتمر.
ولاقى ترشيح عباس (81 عاماً) تصفيقاً حاراً من اعضاء المؤتمر، كمؤشر على الموافقة بالاجماع على الترشيح والانتخاب الشفوي المسبق لبقاء عباس في موقعه، في حين لم يتقدم اعضاء آخرون بترشيحات.
وقال عباس عقب ترشيحه “فتح ستبقى غلابة، ولن يتوقف تيارها الهادر قبل التحرير والاستقلال”.
وكان عباس اعلن افتتاح اعمال المؤتمر الذي سيتواصل لمدة خمسة ايام، واصفاً اياه ب” مؤتمر القرار الوطني المستقل ومؤتمر البناء والتحرير”.
وسيجري خلال اعمال المؤتمر انتخاب اعضاء جدد للجنة المركزية للحركة البالغ 21 اضافة الى القائد العام محمود عباس، وكذلك 80 عضواً في المجلس الثوري للحركة.
وأشار عباس الى حضور 60 وفداً من 22 دولة لحضور الافتتاح الرسمي مساء الثلاثاء.
بيرس: عباس تنازل عن صفد وهو شريك حقيقي للسلام
شهاب – وكالات
أعرب رئيس الكيان الصهيوني شمعون بيرس مرة اخرى عن اعتقاده بان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هو شريك حقيق في عملية صنع السلام, مستذكرا تنازله عن فكرة العودة الى مسقط رأسه صفد.
وقال بيرس في تصريحات نقلتها إذاعة الاحتلال:” انه لا بد من انهاء النزاع مع الفلسطينيين, وذلك لأنه يضع (إسرائيل) في بؤرة النقد العالمي”.
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