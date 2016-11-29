قرى جبلي التركمان والأكراد تحت قصف النظام السوري

هطاي - الأناضول – يستمر القصف الذي تتعرض له قرى جبلي التركمان والأكراد، في ريف محافظة اللاذقية، من قبل قوات النظام السوري.

ووفقا لما صرحت به مصادر محلية، تقوم قوات النظام منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بقصف قرى الجبلين الواقعة تحت سيطرة المعارضة، بقذائف الهاون والصواريخ والبراميل المتفجرة.

وأوضحت تلك المصادر أن قرى “يماضي” و”سلور”، و”تشومران”، في جبل التركمان تعرضت لقصف مدفعي، كما ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة، على قريتي “التفاحية” و”الكبانة” بجبل الأكراد.

وتسبب القصف في وقوع عدد كبير من الإصابات، ونقل اثنان من المصابين للعلاج في المستشفيات التركية.

وأفاد مراسل الأناضول أن دوي القصف على جبلي التركمان والأكراد سُمع من بلدة يايلاداغي التابعة لولاية هطاي جنوبي تركيا.