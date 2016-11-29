الشرطة العراقية: مقتل 7 من تنظيم الدولة وعنصر من الحشد في عملية الشرقاط

تكريت - د ب أ -أعلن قائد شرطة صلاح الدين العراقية اللواء ضامن حميد الجبوري الثلاثاء، مقتل سبعة من تنظيم الدولة الاسلامية وعنصر من الحشد في عملية تحرير قرى بقضاء الشرقاط.

وقال الجبوري للصحافيين، إن” القوات العراقية تتقدم في قرية كنعوص ومناطق سديرات وتم معالجة ست سيارات مفخخة وقتل سبعة من عناصر تنظيم الدولة ومعالجة مضافة لداعش في قرية الشيخ حمد ومفرزة هاون من قبل طيران الجيش فيما قتل عنصر من الحشد وأصيب ثلاثة آخرون .”

وأشار الى أن العمليات تتم بدعم من طيران الجيش العراقي وسلاح المدرعات.

كانت خلية الاعلام الحلابي العراقي أعلنت اليوم، أن قطعات قيادة عمليات صلاح الدين شرعت بتحرير قرى في الساحل الايسر لقضاء الشرقاط.

يشار إلى أن الساحل الايسر للشرقاط وهو آخر معاقل الدولة في محافظة صلاح الدين، ويشكل الشطر الثاني لقضاء الشرقاط التي يفصلها نهر دجلة الى جزأين ويضم أكثر من 10 قرى أكبرها قرية اسديرة ، ويكاد يكون خالياً من السكان ، ومنطقة الساحل الايسر تمتد الى محافظتي كركوك واربيل فيما تفصلها عن نينوى قوات الجيش العراقي في منطقة الحاج علي.