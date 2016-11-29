الداخلية المصرية تحذر من شركات إعلامية وهمية في الخارج

القاهرة- د ب أ- حذرت وزارة الداخلية المصرية الثلاثاء المواطنين من شركات إعلامية وهمية بالخارج.

وذكر التلفزيون المصري، على موقعه الالكتروني الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تلقت عدة بلاغات تشير إلى تلقى المواطنين اتصالات تليفونية من شركات إعلامية بالخارج تدعى عملها في مجال استطلاعات الرأي وتطلب منهم إفادتها برؤيتهم إزاء العديد من القضايا الإقتصادية والسياسية والأمنية بحجة إعداد تقارير إعلامية تستهدف التبصير بمشكلات المواطنين.

ودعت الوزارة المواطنين لتوخى الحيطة والحذر تجاه هذه الأساليب الملتوية لجمع المعلومات عن الأوضاع داخل الدولة والتي ترمى إلى الإضرار بالأمن القومي المصري.