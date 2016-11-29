عشرات الصحفيين يحتجون على إغلاق قناة سودانية

الخرطوم- الأناضول- نفذ عشرات الصحفيين السودانيين الثلاثاء وقفة احتجاجية ضد قرار السلطات إغلاق قناة أمدرمان الفضائية.

وتجمع الصحفيون أمام مقر القناة بوسط الخرطوم وهم يحملون لافتات تشدد على “حرية الصحافة” قبل أن يفضوا الوقفة بعد نحو ساعة حسبما أفاد مراسل الأناضول.

ويأتي ذلك بعد ساعات من مصادرة جهاز الأمن السوداني والمخابرات نسخ 4 صحف بعد طباعاتها دون إبداء أسباب حسبما صرح به رؤساء تحرير وصحفيين يعلمون بها.

وربط رؤساء تحرير تحدثوا للأناضول في وقت سابق من اليوم بين المصادرة وتغطية صحفهم للعصيان المدني الذي شهدته البلاد الأحد الماضي بدعوة من نشطاء.

وكانت السلطات قد أغلقت أمس الأول القناة بحجة عدم حصولها على ترخيص وهو ما كذبه مالكها ومديرها العام حسين خوجلي الذي قال إنهم يعملون بشكل قانوني منذ إنطلاق بثهم قبل 6 سنوات.

وأوضح خوجلي الذي يعد واحدا من ألمع الإعلاميين في البلاد أن قناته ستناهض القرار بالوسائل “القانونية”.

وحل السودان في المرتبة 172 من أصل 180 وفقا لمؤشر منظمة مراسلون بلا حدود الذي يغطي العام 2015.