الفنانة المصرية نورهان تتعرض لحادث مروع وتسقط في “ترعة”

القاهرة ـ تعرضت الفنانة المصرية نورهان لحادث مروع أثناء توجهها إلى منطقة دهشور، في محافظة الجيزة المصرية، لتصوير عدد من مشاهدها في مسلسل “الدخول في الممنوع″.

وكانت نورهان في طريقها إلى إحدى الفيلات في منطقة دهشور، لتصوير مشاهدها في المسلسل الجديد، لكن عجلة القيادة اختلت بين يديها مما أدى إلى سقوط سيارتها في ترعة على جانب الطريق، مما أدى لإصابتها بكدمات متفرقة في الجسد، وتعرض سيارتها لبعض التلفيات.

ومن المقرر أن تستأنف نورهان مشاهدها في المسلسل الذي تجسد خلال أحداثه دور المذيعة “مهجة”، خلال الأيام المقبلة بعد تحسن حالتها الصحية.

المسلسل سيناريو وحوار محمد الباسوسي، وإنتاج إسلام المرسي، وإخراج محمد النجار، وبطولة أحمد فلوكس، وبشرى، وإيمان العاصي، وعزت أبو عوف، نورهان، وخالد محمود، وسوسن بدر، ونورهان، وأمينة، ومحمد سليمان، وشريف خير الله، وإيناس النجار ومحمد مرزبان وسعيد صديق ومصطفى رجب.