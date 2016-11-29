الانتقادات تلاحق نجمة ستار أكاديمي ليلي اسكندر بسبب زوجها السعودي

بيروت ـ علقت نجمة “ستار اكاديمي” اللبنانية ليلى اسكندر على الانتقادات اللاذعة التي تتعرض لها بسبب زوجها من الممثل السعودي يعقوب الفرحان قائلة “لا تهمني تلك الانتقادات، بل يهمني الناس الإيجابيون في حياتي سواء أكان من خلال السوشيال ميديا أم في حياتي العادية، ومتأكدة من أن هذه الانتقادات لا يمكن أن تؤثر في علاقتي بيعقوب أو أصدقائي أو أهلي”.

واوضحت ليلى ان مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في زيادة شهرتهما، مؤكدة أنها وزوجها “نقدّم فناً والسوشيال ميديا تدعمنا لكنها ليست حجر الأساس في مشوارنا الفني”.

وأضافت أن آخر هدية تلقتها من زوجها “ساندويش بيض.. ولكنها لم تكن هدية بقدر ما كانت شرطاً بأن آكله”.