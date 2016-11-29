الفنانة السعودية وعد تهدد أحلام بسرقة مجوهراتها واختطاف احدى بناتها

دبي ـ تُعرف الفنانة الإماراتية أحلام بامتلاكها الكثير من المجوهرات الثمينة، بالإضافة إلى حبها الشديد لأولادها وخوفها الدائم عليهم.

الفنانة السعودية وعد قامت بممازحة صديقتها أحلام، حيث هددتها بسرقة كل مجوهراتها، بالإضافة إلى خطف إحدى بناتها.

وعد نشرت مقطع فيديو لها من داخل منزل أحلام بقطر، وقالت “أنا في بيت أختي أحلام شوفت بناتها واطمنت عليهم، احلام بطلع فوق الحين اخد كل مجوهراتك واخد واحدة من البنات.. انا باخد فطوم”.

يذكر أن أحلام لديها ثلاثة أبناء هم “فاهد وفاطمة ولولوة”، وقد نشرت صورة لهم من قبل.