بعد ادعائه بأنه المهدي المنتظر… الشيخ ميزو يختفي في ظروف غامضة

القاهرة ـ اكدت الاعلامية ريما كركي مقدمة برنامج للنشر على قناة الجديد اللبنانية اختفاء الشيخ المصري عبد الله نصر والمعروف باسم الشيخ ميزو في ظروف غامضة.

واضافت ريما كركي أن الشيخ ميزو كان قادما الى استديو البرنامج في لبنان غير انه لم يصل وبعد محاولتهم معرفة التفاصيل عرفوا انه وصل الى المطار غير انه لم يصعد الى الطائرة.

واوضحت كركي انهم حاولوا الاتصال بكافة الناس المحيطة به غير أنه هاتفه مغلق ولا احد يعلم عنه شيء كما أطلق البرنامج هاشتاغ “#وين_الشيخ_ميزو”.

كان الشيخ ميزو قد أثار الجدل مؤخرا بعد ادعائه انه المهدي المنتظر.